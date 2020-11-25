Bogdanovic Atlanta Hawks’da

25 Kasım 2020 Çarşamba, 11:01

NBA transfer döneminin ilk gününde Milwakue Bucks’a takas olan ancak iki takımın yaptığı kural hatası sebebiyle takası iptal edilen Bogdan Bogdanovic’in yeni takım belli oldu. Geçtiğimiz gün Atlanta Hawks’ın 4 yıl için 72 milyon dolarlık teklifini kabul eden Bogdanovic’in transferinin gerçekleşmesi için Sacramento Kings’in kararı bekleniyordu. Sınırlı serbest oyuncu konumunda olan Bogdanovic için Sacramento’nun, Atlanta’nın teklifini karşılamayacağını açıklamasının ardından Sırp oyuncunun Atlanta Hawks’a transferi resmiyet kazandı. ESPN’de yer alan haberde, Sacramento’da bu sezon değişen yönetimin, kadroyu De’Aaron Fox, Buddy Hield ve Marvin Bagley çevresinde kurmak istediği belirtildi. Bogdan Bogdanovic, Atlanta Hawks’ın Danilo Galinari, Rajon Rondo, Kris Dunn ve Solomon Hill’den sonra bu sezonki 5.transferi oldu. Bogdanovic Twitter’dan yaptığı paylaşımda; ‘’Kendim olmama izin verdiğiniz ve hayallerimi takip etme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Takım arkadaşlarımı ve taraftarları özleyeceğim. NBA hayalimi gerçekleştirmeme yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim. ‘’ ifadelerini kullandı.

