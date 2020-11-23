Bogdanovic’den Atlanta Hawks yolunda

23 Kasım 2020 Pazartesi, 13:19

Serbest oyuncu piyasasının gözde isimlerinden olan eski Fenerbahçeli Bogdan Bogdanovic’in Milwakue Bucks’a takasının gerçekleşmemesinin ardından yeni takımı belli oldu. New York Times’da yer alan haberde, Bogdanovic’in Atlanta ile anlaşmaya vardığı ancak sınırlı serbest oyuncu olduğu için Sacramento’nun Atlanta’nın teklifini karşılaması halinde transferin iptal olacağı belirtildi. Atlanta’nın Bogdanovic’e sunduğu teklifte sözleşmenin sonun yılının oyuncu opsiyonlu olduğu ve takas olması halinde %15’lik trade kicker maddesinin yer aldığı belirtildi. Trade kicker maddesi sayesinde oyuncular ayrıldıkları takımdan belirtilen oranda ücret talep etme hakkına sahip oluyor. New York Times’daki haberde, Sacramento’nun sözleşmeyi karşılamak için 48 saati olduğu ve Sacramento’nun Bogdanovic’i takımda tutmaya karar vermesi halinde yeni sözleşmede takas opsiyonun olmadığı ve sözleşme boyunca Atlanta’ya takas edilemez maddesinin olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz hafta çıkan haberlerde, Sacramento Kings, Milwakue Bucks ile Ersan İlyasova’nın da yer aldığı takas paketi konusunda anlaşmış ve Bogdan Bogdaovic Bucks’a takas olmuştu. Ancak NBA yönetimi, resmi transfer görüşmelerinin başlangıç tarihinden önce iki takımın takas görüşmesi yaptığını açıklayarak takası iptal etmişti.