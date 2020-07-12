Bollywood yıldızı koronavirüse yakalandı

12 Temmuz 2020 Pazar, 13:18

Koronavirüse yakalandığı anlaşılan ünlü oyuncu Amitabh Bachchan tedavi edilmek üzere Mumbai’deki Nanatavi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bachchan’ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Abhishek Bachchan’ın da Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Cumartesi gecesi sosyal medyadan durumu duyuran Amitabh Bachchan yaptığı paylaşımda son 10 günde kendisiyle temasa geçen herkesin test yaptırmasını söyledi.





