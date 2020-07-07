Bolsonaro'nun korona virüs testi pozitif çıktı!

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Covid-19 testi pozitif çıktı.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2020 Salı, 16:46
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Brezilya basını, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktığını duyurdu. 

Bolsonaro, yüksek ateş nedeniyle dün Covid-19 testi olduğunu açıklamıştı. Bolsonaro testten sonra çekilen akciğer filminin temiz olduğunu söylemişti. 

Breziya basını, Brezilya Devlet Başkanı'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. 

Brezilya'da yeni tip Koronavirüs vaka sayısı 1.6 milyonu geçmiş durumda. 


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