Bolsonaro'nun korona virüs testi pozitif çıktı!
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Covid-19 testi pozitif çıktı.
Brezilya basını, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktığını duyurdu.
Bolsonaro, yüksek ateş nedeniyle dün Covid-19 testi olduğunu açıklamıştı. Bolsonaro testten sonra çekilen akciğer filminin temiz olduğunu söylemişti.
Breziya basını, Brezilya Devlet Başkanı'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Brezilya'da yeni tip Koronavirüs vaka sayısı 1.6 milyonu geçmiş durumda.
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