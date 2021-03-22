Bolu Valisi Ahmet Ümit: Maalesef yeni tedbirler almamız gerekiyor
Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte artan koronavirüs vakalarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Vali Ümit, "maalesef" diyerek yeni tedbirlerin geleceğini duyurdu.
Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte koronavirüs vakalarının artarak yüz binde 100.38'e yükselmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ümit, "Son gelinen noktadan sonra maalesef yeni tedbirler almamız gerekiyor. Okullarımız kısmen açık, kısmen kapalı. 1 Mart'a kadar kafeler restoranlar kapalıydı. Şimdi en azından saatleri sınırsız değil ama yine de açık. Gayet güzel bir şekilde çalışıyorlar. Bunların sürekli çalışmasını istiyorsak bu tedbirleri tam olarak uygulamamız gerekiyor." dedi.
‘YASALAR ÇERÇEVESİNDE MÜEYYİDE UYGULAMADA ÇEKİNMEYECEĞİZ’
Vali Ümit, daha etkili şekilde tedbirlere uyulmasına zemin hazırlayacaklarını belirterek, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi her vatandaşımızın sorumluluğu kendi uygulaması gerekiyor. 1 senedir tedbirlerin ne olduğunu hep birlikte öğrendik. Şimdi tekrar tedbirleri hatırlatmaya gerek yok. Tekrar ek tedbirler ilave edilecek. Hep beraber bunun inşallah hakkından geleceğiz. Koronavirüsü yeneceğiz. Tedbirlere zaman zaman uyuldu, bazen de kaçırıldı. Zaten ne yapacağımız belli. Bu yapılacak işlemleri daha etkin bir şekilde yapacağız. Mücadelenin daha etkin bir şekilde yapılmasına zemin hazırlayacağız. Elbette ki istemeyerek de olsa ihmali gözüken, hatada, kusurda ısrar eden, kurallara uymamakta ısrar eden vatandaşlarımıza da yasalar çerçevesinde müeyyide uygulamada çekinmeyeceğiz bugüne kadar olduğu gibi" diye konuştu.
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