Bolu'da orman yangını
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekipleri yangına müdahale ediyor.
Bolu'nun Dörtdivan ilçesi Ortaköy mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine Bolu, Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede ilçelerinden itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi.
Yangına müdahale edilirken, yangının köy evlerine sıçramaması için çalışmalar sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
- Suudilerden ‘ambargo’
- Karın kasımla direğe çıkmışım sen 'striptiz' diyorsun
- Erdoğan'ın 'yeni' diye açtığı fabrika 45 yıldır varmış
- Hülya Avşar, ada satın aldı iddialarına açıklama
- Ege'de deprem!
- Müflis iktidarın HDP operasyonu, İYİ Parti, operasyon ajandası
- Alevi köyüne ayrımcılık
- Sezai'nin saldırısına uğrayan kişiden balta açıklaması
- MasterChef Türkiye karıştı! 'Ebru beni dövmeye kalktı'
- Bahçeli'nin hedefi partisi: Ayıracağız, ayıklayacağız
Video Haberler
- Belkıs Akkale'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu
- Gençlerin görüntüleri yayılınca ekipler harekete geçti!
- Azerbaycanlı spiker, ağlayarak müjdeledi
- Azerbaycan, Ermenistan'a ait hedefleri böyle yok etti
- Van Gölü’nde tespit edilen yeni canlı türü görüntülendi
- 30 saniyede değeri 30 bin TL olan motosikleti çaldılar
- Sahibine kavuşan köpeğin büyük sevinci
- Rezaletin görüntüleri! Kalabalığa bile aldırış etmediler
- 12 yıl önce fark etti! Her şeyi çekiyor
- Beşiktaş'ta korku dolu anlar!
En Çok Okunan Haberler
- Suudilerden ‘ambargo’
- Karın kasımla direğe çıkmışım sen 'striptiz' diyorsun
- Erdoğan'ın 'yeni' diye açtığı fabrika 45 yıldır varmış
- Hülya Avşar, ada satın aldı iddialarına açıklama
- Ege'de deprem!
- Müflis iktidarın HDP operasyonu, İYİ Parti, operasyon ajandası
- Alevi köyüne ayrımcılık
- Sezai'nin saldırısına uğrayan kişiden balta açıklaması
- MasterChef Türkiye karıştı! 'Ebru beni dövmeye kalktı'
- Bahçeli'nin hedefi partisi: Ayıracağız, ayıklayacağız