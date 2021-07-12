Boluspor, 'Emin Bayram ile devam' dedi

Boluspor, geçen sezon Galatasaray'dan kiralanan Emin Bayram'ın sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığını duyurdu.

AA
12 Temmuz 2021 Pazartesi, 22:12
Boluspor, 'Emin Bayram ile devam' dedi
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Beypiliç Boluspor, Arnavut oyuncu Dejvi Bregu'yla sözleşme imzalarken, Emin Bayram'ın kiralama süresini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Arnavutluk'un KF Teuta takımında forma giyen Dejvi Bregu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan kiralık olarak alınan Emin Bayram ile de 1 yıl daha anlaşıldığı kaydedildi.



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