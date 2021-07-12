Boluspor, 'Emin Bayram ile devam' dedi
Boluspor, geçen sezon Galatasaray'dan kiralanan Emin Bayram'ın sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığını duyurdu.
Beypiliç Boluspor, Arnavut oyuncu Dejvi Bregu'yla sözleşme imzalarken, Emin Bayram'ın kiralama süresini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Arnavutluk'un KF Teuta takımında forma giyen Dejvi Bregu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan kiralık olarak alınan Emin Bayram ile de 1 yıl daha anlaşıldığı kaydedildi.
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