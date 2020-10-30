Borçlar artarken gelirler azaldı
Yurttaşın yüzde 30-44’ünün gelirleri azaldı, yüzde 42.7’nin borçları arttı.
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından yapılan “Covid-19 salgınının hane gelirleri üzerindeki yıkıcı etkisi” raporu, yurttaşın gelirinin azaldığını, borçlarının ise arttığını gözler önüne serdi.
Buna göre:
- Ortalama kişisel gelir şubat ayında 3 bin 673 TL iken eylül ayında 3 bin 505 TL’ye, yüzde 4.6 geriledi.
- Aynı dönemde eşdeğer hane gelirleri şubat ayında 2 bin 242 TL’den eylül ayında yüzde 4.5 düşerek 2 bin 140 TL’ye indi.
- Yurttaşın yüzde 30’unun salgın nedeniyle gelirleri azaldı. Kendi işini yapanlar arasında ise bu oran yüzde 44 oldu.
- Bu gelir kayıpları karşısında hanelerin neredeyse dörtte biri harcamalarını kıstı.
GIDA ÇOK ZORLUYOR
- 2018’de aylık geçimini çok zor sağladığını söyleyen hanelerin oranı yüzde 3.2 iken Eylül 2020 itibarıyla bu oran yüzde 10.1’e yükseldi. Hanelerinin geçimini sağlamakta zorlananların payı yüzde 10’dan yüzde 19.6’ya çıktı. Biraz da olsa zorluk çektiğini söyleyenler ise yüzde 17.5’ten yüzde 41.9’a fırladı.
- Özellikle gıda harcamalarında zorlananların oranının yüzde 38’e yükseldiğine dikkat çekildi.
- Haneler, söz konusu gelir kayıpları karşısında harcamalarını kıstıkları, tanıdıklarından borç, işyerlerinden avans aldıklarını belirtti.
- Katılımcıların yüzde 45.3’ü salgın sebebiyle gelir kayıplarının ilerleyen dönemde de devam edeceğini bekliyor.
- Katılımcıların yüzde 46.2’si doğrudan gelir desteğine başvurduğunu söyledi ancak sadece yüzde 21.9’u bu destekten faydalanabildi.
- Gelir düşüklüğü en çok dar ve orta gelirli ailelerde görüldü.
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