“Borcum var, zaten cezaevine gireceğim" diyerek PTT şubesi soyan gaspçı, tutuklandı
Antalya'da girdiği PTT şubesinde kasa görevlisi Serpil Büyük'ü (41) ekmek bıçağıyla etkisiz hale getirerek, “Borcum var, zaten cezaevine gireceğim" dedikten sonra yaklaşık 7 bin TL'yi alıp kaçan Okan Coşgun, yakalandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Coşgun, tutuklandı.
Gasp olayı, 30 Eylül günü saat 16.30 sıralarında, Kepez ilçesi Habibler Mahallesi'ndeki PTT şubesinde meydana geldi. Güvenlik görevlisinin olmadığı şubeye giren şapka ve maske takan şüpheliye, kasa görevlisi Serpil Büyük, yaptırmak istediği işlemin ne olduğunu sordu.
Ancak şüpheli, yanında getirdiği ayakkabı kutusunu masanın üzerine bırakıp, elindeki ekmek bıçağını Büyük'e gösterip, "Kasayı aç" dedi. Kasayı açan Serpil Büyük'e, “Abla benim bankaya borcum var. Zaten cezaevine gireceğim" diyen şüpheli, yaklaşık 7 bin TL'yi alıp, kaçtı.
İhbar üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kullandığı aracın plakasından şüphelinin Okan Coşgun olduğunu belirledi.
Coşgun, dün düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Okan Coşgun, 'nitelikli yağma' suçundan nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Okan Coşgun'un kullandığı aracın, kayınpederine ait olduğu ortaya öğrenildi
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