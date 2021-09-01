Bordeaux Başkanı Gerard Lopez, Mostafa Mohamed transferini yorumladı
Bordeaux Başkanı Gerard Lopez, Mostafa Mohamed transferinin son aşamasında sonuçlanmaması üzerine açıklamalarda bulundu.
Bordeaux Başkanı Gerard Lopez, dün Zamalek-Galatasaray yüzünden gerçekleşemeyen Mostafa Mohamed transferi üzerine Fransız gazetesi L'Equipe'e açıklamalarda bulundu.
Kulübün yeni sahibi olan Gerard Lopez, Mostafa Mohamed'in transfer olamamasına üzüldüğünü belirterek, "Transferin gerçekleşmemesi nedeniyle hem biz hem de Mostafa Mohamed çok üzüldü. Transferde bir sorun çıkmayacağına dair bize söz verilmişti."ifadelerini kullandı.
PSG ile birlikte transfer de en aktif kulüp olduğunu belirten başkan, "PSG ile en aktif kulüplerden biriydik, yaz boyunca transfer çalışmalarına devam ettik. Aklımızda bulunan iki transferi daha yapsaydık bizim için mükemmel bir dönem geçmiş olacaktı. Ancak bu yolculuğa beş hafta önce çıktığımızı da unutmamalıyız. Takımımıza kalite ve enerji kattık." dedi.
Bordeaux Başkanı Gerard Lopez, Rusya veya Türkiye gibi ülkelerde henüz transfer sezonunun bitmediği için hala takımdan ayrılabilecek oyuncuların olabileceğini söyledi.
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