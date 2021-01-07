Boris Johnson: "ABD Kongresinde yaşanan olaylar utanç verici"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, ABD’nin başkenti Washington DC’de Başkan Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre Binası’nı basmasına yönelik yaptığı açıklamada "utanç verici sahneler" ifadesinde bulundu.

İHA
07 Ocak 2021 Perşembe, 07:51
Boris Johnson:
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ABD Kongresinde Joe Biden’ın başkanlığının resmi olarak onaylanması sırasında Başkan Donald Trump’ın destekçileri Kongre Binası’nı basarak kargaşa çıkardı. Çıkan olaylardaki şiddet görüntüleri üzerine İngiltere Başbakanı Boris Johnson ABD’de yaşanan olaylara yönelik yaptığı açıklamada, "ABD Kongresinde utanç verisi sahneler. Amerika Birleşik Devletleri dünya çapında demokrasiyi savunuyor ve barışçıl, düzenli bir güç transferi olması artık hayati önem taşıyor" dedi.



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