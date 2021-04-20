Boris Johnson'dan Avrupa Süper Ligi'ni engellemek için yasa hazırlığı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Süper Ligi’ni engellemek için yasa çıkartabileceklerini söyledi.
Sky News’de yer alan haberde Boris Johnson’ın çeşitli yönetim kurullarıyla yaptığı görüşme sonrasında Avrupa Süper Ligi'ni engellemek için gerekli adımları atacağı belirtildi. Başbakanlık ofisine dayandırılan kaynaklara göre İngiltere hükümetinin Avrupa Süper Ligi’ni engellemek için yasa çıkartmayı düşündüğü ve Boris Johnson'ın, “Bu projeyi durdurmak için yasa çıkartmalı ve bunu şimdi yapmalıyız.” dediği belirtildi.
FARKLI ÖNLEMLER MASADA
Ayrıca Guardian’da yer alan haberde, İngiliz hükümetinin Avrupa Süper Ligi’nde yer alan takımların kadrolarında yer alan oyuncuların çalışma vizelerinin iptalini ve maç günü sunulan polis desteğinin kaldırılmasının alınabilecek önlemler arasında olduğu kaydedildi. Haberde, önlemlerin alınıp alınmayacağının sorulduğu kaydedilirken Boris Johnson’ın sözcüsünün “Tüm seçenekler şu anda masada” yanıtını verdiği belirtildi.
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