Boris Johnson'dan Avrupa Süper Ligi'ni engellemek için yasa hazırlığı

20 Nisan 2021 Salı, 15:38

Sky News’de yer alan haberde Boris Johnson’ın çeşitli yönetim kurullarıyla yaptığı görüşme sonrasında Avrupa Süper Ligi'ni engellemek için gerekli adımları atacağı belirtildi. Başbakanlık ofisine dayandırılan kaynaklara göre İngiltere hükümetinin Avrupa Süper Ligi’ni engellemek için yasa çıkartmayı düşündüğü ve Boris Johnson'ın, “Bu projeyi durdurmak için yasa çıkartmalı ve bunu şimdi yapmalıyız.” dediği belirtildi.

FARKLI ÖNLEMLER MASADA

Ayrıca Guardian’da yer alan haberde, İngiliz hükümetinin Avrupa Süper Ligi’nde yer alan takımların kadrolarında yer alan oyuncuların çalışma vizelerinin iptalini ve maç günü sunulan polis desteğinin kaldırılmasının alınabilecek önlemler arasında olduğu kaydedildi. Haberde, önlemlerin alınıp alınmayacağının sorulduğu kaydedilirken Boris Johnson’ın sözcüsünün “Tüm seçenekler şu anda masada” yanıtını verdiği belirtildi.