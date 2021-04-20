UEFA Başkanı Ceferin: "Galatasaray'a ihtiyacımız var"
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İsviçre'de düzenlenen UEFA Olağan Kongresi'nde 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" projesi hakkında açıklamalarda bulundu.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İsviçre'nin Montrö şehrinde düzenlenen UEFA Olağan Kongresi'nde Avrupa'nın 12 dev kulübünün başlattığı Avrupa Süper Ligi projesiyle ilgili konuştu.
BBC muhabiri Simon Stone'un aktardığı bilgilere göre, sözlerine FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya konuşması nedeniyle teşekkür ederek başlayan Ceferin, sahadaki suistimallerin ve nefret kültürünün kabul edilemez olduğunu belirtti.
"KENDİNİZE GELİN"
İngiliz kulüplerine sert şekilde çağrıda bulunan Ceferin, şu ifadeleri kullandı:
"İngiliz kulüpleri, kendinize gelin. Bunu futbol sevgisi için söylemiyorum, birçoğunuzun buna sahip olduğunu sanmıyorum. Ama futbolun evine olan saygımdan, takımları için kan ağlayan taraftarlara olan saygımdan söylüyorum. UEFA müsabakalarının Atalanta, Celtic, Rangers, Dinamo Zagreb ve Galatasaray'a ihtiyacı var. İnsanlar, herkesin bir şansı olduğunu bilmeli. Bu rüyayı canlı tutmalıyız. Büyük kulüplerin bazıları, geçmişte büyük kulüpler değildi. Gelecekte büyük olacaklarının garantisi yok."
"Avrupa Süper Ligi projesiyle çok büyük bir hata yaptınız. Fikrinizi değiştirmek için hala zamanınız var. Herkes hata yapar."
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