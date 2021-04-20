Avrupa Süper Ligi için flaş iddia: "Bir İngiliz kulübü ayrılabilir"
Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasının yankıları sürerken, İngiltere Premier Ligi'nden en az bir takımın taraftar tepkisi üzerine çekilmeyi tartıştığı iddia edildi.
12 takımın Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklaması, iki gündür dünya futbol gündeminin en büyük konusu. UEFA, FIFA ve birçok ülke federasyonu bu hamleye karşı kendi hamlelerini yaparken, birçok taraftar da tepkisini stadyumlara pankart asarak veya sosyal medya yoluyla gösteriyor.
İngiliz gazetesi The Times'ın haberine göre, Avrupa Süper Ligi'ne katılan en az bir İngiltere Premier Lig takımı, çekilip çekilmemeyi tartışıyor. Aleksander Ceferin, başkanı olduğu UEFA'nın İsviçre'nin Montrö kentinde düzenlediği kongrede yaptığı konuşmada kulüplerin hata yaptığını ve geri dönüş için kapının hala açık olduğunu belirtmişti.
İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham kulüpleri, Avrupa Süper Ligi'ne katıldıklarını açıklamışlardı.
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