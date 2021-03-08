Borsa düştü, dolar yükseldi!

08 Mart 2021 Pazartesi, 18:41

Küresel piyasalar üzerinde tahvil getirilerinin olumsuz etkisi yeni haftaya da taşınırken, borsada kur etkisi de hissedildi

Güne yükselişle başlayan endekste seansın ikinci bölümünde satıcılı bir seyir izlendi. Endeks günü yüzde 0,76 düşüşle 1.530 puandan tamamladı.

ARALIK AYINDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

BIST 100 endeksinde küresel piyasalarda tahvil getirilerinin yılbaşına kıyasla görece yüksek seviyelerde seyretmesiyle birlikte kurdaki yüksek seyir de takip edildi. Dolar/TL kuru gün içinde yüzde 2'yi aşan yükselişle 7,70 seviyesinin üzerini test etti. Böylelikle Aralık ayından bu yana dolar/TL kurunda en yüksek seviye kaydedildi.

2021 yılının en yüksek risk seviyesi

Türkiye'nin risk primi de 340 baz puanı aşarak 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü. İki yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 16,14 seviyesinden işlem gördü.