Borsa haftayı düşüşle kapattı

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 1,13’lük düşüşle tamamladı.

İHA
26 Şubat 2021 Cuma, 18:45
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Abone Ol google-news

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 1,13’lük düşüşle tamamladı. Endeks, 16,82 puanlık azalışla 1.471,39 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 27,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,73, holding endeksi ise 1,93 değer kaybetti.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler