Borsa haftayı düşüşle kapattı
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 1,13’lük düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 1,13’lük düşüşle tamamladı. Endeks, 16,82 puanlık azalışla 1.471,39 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 27,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,73, holding endeksi ise 1,93 değer kaybetti.
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