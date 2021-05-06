Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in kaçtıktan sonraki ilk görüntüsü

06 Mayıs 2021 Perşembe, 17:16

Thodex şirketinin internet sitesine erişim sağlanamaması nedeniyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22 Nisan'da başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Özer'in yakalanması için Türk Interpolü devreye girerek kaçabileceği ülke Interpol polislerini uyardı.

ÖZER'İN İLK GÖRÜNTÜLERİ

Kırmızı bültenle aranan Fatih Özer'in Arnavutluk'taki ilk görüntüleri ortaya çıktı.

TRT Haber'in haberine göre, görüntülerde Özer, havalimanından doğruca Tiran’daki otele gidiyor. Kırmızı montlu Arnavut vatandaşı Özer'i havalimanında karşılayarak otele kadar götürüyor.

Halen Arnavut polisi tarafından en önemli şüphelilerden biri olarak aranan "kırmızı montlu", otelde de Özer'e eşlik ediyor. Faruk Fatih Özer, otele 3 günlük rezervasyon yaptırdı.