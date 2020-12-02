Borsa İstanbul'da dalgalanma

02 Aralık 2020 Çarşamba, 15:59

Ocak ayında göreve başlayacak olan Joe Biden'in cömert bir teşvik paketini çıkarmak istediğini açıklamasıyla artan küresel risk iştahından payını alan Borsa İstanbul'da yükselişin ardından kâr satışları yaşanıyor.

Günün ilk yarısında yüzde 0,76 değer kazanarak 1.335,37 puana yükselen Borsa İstanbul daha sonra yerini kâr satışlarına bıraktı. İşlem hacmi ise 15,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 11 Aralık'ta aşılanmaya başlanacağı açıklamasından destek bulan havayolu şirketlerinin hisselerinde bugün kâr satışları yaşanıyor. Borsa İstanbul'un seyri açısından koronavirüs tedbirlerinin etkisi izleniyor. Avrupa borsalarında da karışık seyir izleniyor.