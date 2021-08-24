Borsa İstanbul'dan 'dolar' adımı

24 Ağustos 2021 Salı, 10:35

Borsa İstanbul tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, reel sektörün kur riskini yönetmesini kolaylaştıracak fiziki teslimatlı dolar/TL vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri 22 Ekim'de işlem görmeye başlayacak.

'KORUMA ALTINA ALMASINA İMKÂN SAĞLAYACAK'

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, bu sözleşmelerde gerçek kişilerin emir iletemeyeceğini ifade ederek, "Standart vadelerin yanı sıra sağladığımız esnek vade açma imkânı ile şirketlerin döviz pozisyonlarını aynen bankalarla yaptıkları forward ve opsiyon sözleşmelerinde olduğu gibi vade uyuşmazlığı olmadan koruma altına almasına imkân sağlayacak" dedi.

NET BİR TARİH VERMEDİ



Ergun, DİBS vadeli işlem sözleşmeleri üzerinde çalıştıklarını belirtti ancak net bir tarih vermeyerek "yakında" hayata geçeceğini belirtti.

'İLGİ GÖSTERMESİNİ BEKLİYORUZ'



Ergun, "DİBS vadeli işlem sözleşmelerine bankaların yanı sıra tahvil portföyü bulunan ve piyasa faiz oranlarının değişiminden korunmak isteyen diğer kurumsal ve bireysel yatırımcıların da ilgi göstermesini bekliyoruz" dedi.

Ayrıca platin ve paladyum vadeli işlem sözleşmeleri de 17 Eylül'de işlem görmeye başlayacak. Açıklamaya göre, bu sözleşmelerle birlikte vadeli işlem ve opsiyon piyasasında kıymetli madenler ürün gamı tamamlanmış olacak.