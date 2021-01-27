Borsa sert düştü!

27 Ocak 2021 Çarşamba, 18:24

BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününde yurtdışı piyasalardaki risk iştahındaki gerilemenin etkisiyle yüzde 4,5 düşüş kaydetti.

Küresel piyasalarda özellikle AB ile Astrazeneca arasındaki aşı anlaşmazlığı moralleri bozdu. Avrupa Birliği (AB) ile AstraZeneca Plc’nin aşı teslimatındaki gecikmelere ilişkin görüşme olup olmayacağı konusunda anlaşamamalarının ardından Stoxx Europe 600 Endeksi geriledi. Euro, Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) euronun daha fazla yükselmesini engelleyecek araçlara sahip olduğunu açıklamasının ardından değer kaybetti.

Piyasalarda gündemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar var. Piyasa aktörleri Fed'in faizleri değiştirmesinin beklenmediğini ve sözlü yönlendirmede enflasyon ve istihdam vurgusuna devam edilebileceğini düşünüyor.