Borsa sert düştü!
BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününde yurtdışı piyasalardaki risk iştahındaki gerilemenin etkisiyle yüzde 4,5 düşüş kaydetti.
BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününde yurtdışı piyasalardaki risk iştahındaki gerilemenin etkisiyle yüzde 4,5 düşüş kaydetti.
Küresel piyasalarda özellikle AB ile Astrazeneca arasındaki aşı anlaşmazlığı moralleri bozdu. Avrupa Birliği (AB) ile AstraZeneca Plc’nin aşı teslimatındaki gecikmelere ilişkin görüşme olup olmayacağı konusunda anlaşamamalarının ardından Stoxx Europe 600 Endeksi geriledi. Euro, Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) euronun daha fazla yükselmesini engelleyecek araçlara sahip olduğunu açıklamasının ardından değer kaybetti.
Piyasalarda gündemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar var. Piyasa aktörleri Fed'in faizleri değiştirmesinin beklenmediğini ve sözlü yönlendirmede enflasyon ve istihdam vurgusuna devam edilebileceğini düşünüyor.
En Çok Okunan Haberler
- Kemal Kılıçdaroğlu o vekillerle görüştü
- Kar yağışı yeniden başladı
- İşte Ankara gündemini sarsacak anket
- CHP'li isme ölüm tehdidi: 'Seni kurşun manyağı yaparım'
- Asiltürk'ün açıklamasına Saadet Partisi'nden sert tepki
- İkinci el araç fiyatlarıyla ilgili açıklama
- Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı
- Özdağ, Bahçeli'ye 'Kurtlar Vadisi' ile yanıt verdi
- Habertürk yazarı: “Metiner'in kovulduğu tescillendi”
- Erdoğan’dan kısıtlamalara ilişkin açıklama
Video Haberler
- 2.7 milyon liralık silahlı gasp girişimi kuryeye takıldı
- Kamerun'da katliam gibi kaza: 53 ölü, 21 yaralı
- Antalya'da dev dalgalarla selfie
- CHP'li Özel'den Soylu ve Çelik'e çok sert sözler!
- Fatih Erbakan’dan 'üçüncü ittifak' sinyali
- D-100’de 3 araç birbirine girdi: 2 ağır yaralı
- Kütahyalı'nın 32. Gün programındaki görüntüleri
- Medyadaki vasatlığa ibretlik bir video diye paylaştı
- TBMM TV, Türkistanlı kadının konuşmasında yayını kesti
- Erdoğan hakkında MSB'ye 4 soru
En Çok Okunan Haberler
- Kemal Kılıçdaroğlu o vekillerle görüştü
- Kar yağışı yeniden başladı
- İşte Ankara gündemini sarsacak anket
- CHP'li isme ölüm tehdidi: 'Seni kurşun manyağı yaparım'
- Asiltürk'ün açıklamasına Saadet Partisi'nden sert tepki
- İkinci el araç fiyatlarıyla ilgili açıklama
- Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı
- Özdağ, Bahçeli'ye 'Kurtlar Vadisi' ile yanıt verdi
- Habertürk yazarı: “Metiner'in kovulduğu tescillendi”
- Erdoğan’dan kısıtlamalara ilişkin açıklama