Borsada disiplin cezasının üst sınırı 5 milyon TL’ye çekildi

18 Eylül 2020 Cuma, 10:20

Borsa İstanbul’da işlem yapma yetkililerinin (aracı kurum vb.), gazete TV ve sosyal medyada yanlış ve yanıltıcı tavsiyelerde bulunması, disiplin cezası gerektiren haller arasına eklendi.

Yeni düzenlemeyle, disiplin para cezasının alt sınırı 5,000 TL’den 10,000 TL’ye, üst sınırı ise 50,000 TL’den 5 milyon TL’ye çıkarıldı.

Borsa İstanbul AŞ borsacılık faaliyetlerine ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklikler öngören Sermaye Piyasası Kurulu yönetmeliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

DİSİPLİN CEZASINA EKLENDİ

Yönetmeliğin disiplin cezalarını gerektiren fiilleri düzenleyen 53. maddesinde yapılan düzenlemeye göre, borsada işlem yapma yetkililerinin, gazete, televizyon, internet, sosyal medya hesapları veya benzer nitelikte kitle iletişim araçlarını kullanarak sermaye piyasası araçları hakkında yalan, yanlış ve yanıltıcı yorum ve tavsiyelerde bulunması disiplin cezası gerektiren haller arasına eklendi.

VERİLECEK PARA CEZASI TUTARI 50,000 TL’DEN AZ OLAMAYACAK

Sosyal medya aracılığıyla veya üyelik bazlı çevrimiçi kapalı gruplar üzerinden, sermaye piyasası araçlarının fiyatları, fiyat değişimleri ile arz ve taleplerine ilişkin yalan, yanlış ve yanıltıcı izlenim uyandırmak suretiyle yatırımcıları yönlendirmeye çalışanlarla iş birliği yapmak veya bu amaçla kurulan veyahut bu amaçla faaliyet yürüten üyelik bazlı çevrimiçi kapalı gruplara üye olmak da bu kapsamda disiplin cezası gerektiren haller arasına eklendi. Bu fiillerin gerçekleşmesi halinde işlem yapma yetkililerine verilecek para cezası tutarı 50,000 TL’den az olamayacak.

DERİN HİSSE’YE TWITTER CEZASI

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurumu da Borsa İstanbul’da manipülasyon yapan kişilere ağır cezalar veriyor. Geçen aylarda Twitter takipçilerine ‘tut tavsiyesi’ (satma) veren @derinhisse isimli Twitter kullanıcısının bu tavsiyenin ardından kendi sahip olduğu hisseleri sattığı gerekçesiyle 1 milyon 175 bin 29 TL para cezası kesmişti. Hesabın sahibi Önder Tavukçuoğlu’na daha sonra 1 milyon 175 bin 29 TL bir ceza daha kesilmişti.