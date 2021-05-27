Yeni denetim birçok kripto borsasını yok edebilir

27 Mayıs 2021 Perşembe, 09:57

Günlük kripto para satış işlemlerinin yerel borsalarda 20 milyar doları gördüğü Güney Kore’de kripto para borsalarına yönelik yeni bağımsız denetim koşulu, sektörü küresel çapta da endişelendiriyor.

Ülke genelinde faaliyet gösterebilmek ve düzenleyici otoritelerin onayını almak için bazı koşulları karşılaması gereken binlerce kripto para borsası, tabiri yerindeyse “varoluşsal bir krizin içinde”. Denetim koşulunun yanı sıra 2.200 doların üzerinde gelir elde eden kripto para yatırımcılarının gelecek seneden itibaren yüzde 20 gelir vergisine tabi tutulacağı belirtiliyor. Güney Kore yönetiminden gelen bu hamlenin ülkedeki büyük operatörleri etkilememesi fakat küçük borsaları zora sokması bekleniyor.

BANKALAR ‘KARA PARA’ SİSTEME GİRER DİYE ENDİŞELİ

Dünya gazetesinden Deniz Kılınç'ın haberine göre, Güney Kore’de eylül ayından itibaren Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) tarafından uygulanacak olan düzenleme kapsamında kripto borsalarının ülkede yasal olarak faaliyet gösterebilmeleri için yerel bir bankayla işbirliği yaparak müşterileri için hesap açmaları gerekiyor. Fakat bankalar, bu uygulamanın kripto paralar üzerinden yapılan kara para aklama faaliyetlerinden kendilerinin sorumlu tutulacağı konusunda endişeli. Güney Kore kripto para sektörünü Upbit, Bithumb, Korbit ve Coinone olmak üzere dört borsa domine ediyor. Bu borsaların Shinhan, Nonghyup ve K-Bank gibi bankalarda müşterilerinin işlemleri için halihazırda hesapları bulunuyor.

“İŞİMİZİ YURTDIŞINA TAŞIMAK ZORUNDA KALABİLİRİZ”

Fakat daha az sayıda müşterisi olan küçük kripto borsaları için durum maalesef aynı değil. Toplam 100 bin müşterisiyle ülkenin en büyük beşinci kripto borsası Foblgate CEO’su Lee Chul-ie, yeni düzenlemenin büyük borsaların lehine olduğunu belirtiyor ve “Biz de yasal olarak faaliyet göstermek istiyoruz fakat bankalar bize gerçek zamanlı hesap açma konusunda pek istekli değil” diyor. Bu belirsizliğin devam etmesi durumunda daha fazla sorun çıkacağını belirten Chul-ie, “İşimizi yurtdışına taşımak zorunda kalabiliriz” diyor. Öte yandan, bazı borsaların yatırımcıları korumak ve şeffaf işlemler gerçekleştirmek için yeterli önlemler almaması sebebiyle bu düzenlemenin gerekli olduğu da yapılan yorumlar arasında. Korea Capital Markets Institute yetkilisi Hwang Seiwoon, piyasada çok sayıda kripto para platformu olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Kısa dönemde hafif bir karmaşa beklense de piyasayı temizlemek için bir düzenleme gerekiyordu.”

KURUMSAL FİNANS DEVLERİ HALA ÇOK TEMKİNLİ

Regülasyon adımları dünyanın dört bir yanında hızlanırken, Bank of America, Citigroup ve Wells Fargo’nun aralarında olduğu bazı büyük ABD merkezli bankalar ise kripto paralara karşı bir uyarı yaptı. ABD’nin finans devlerinin yayınladıkları ortak bildiride Bank of America’dan Brian Moyniham, bankanın kripto paralara yönelik fırsatlar, riskler ve yatırımcı talebini incelediğini fakat şimdilik bu piyasadan uzak durmaya kararlı olduğunu söyledi. Öte yandan Moyniham bankanın mevcut 60 blok zincir patenti olduğunu fakat bu teknolojiye yönelik “henüz ölçeklenebilir bir kullanım durumu bulamadık” ifadelerini kullandı.

Geçen günlerde müşterilerine kripto para işlemleri sunmaya hazırlandığı öne sürülen Citigroup yetkilisi Jane Fraser da bankanın kripto paralara dikkatle yaklaştığını belirtiyor. Bankanın dijital varlık ve dağıtık defter teknolojilerine yönelik değişimleri anlamak istediğini vurgulayan Fraser, “Kripto para dünyasına girmeden önce doğru bir yönetim ve kontrollerin olduğundan emin olmalıyız” yorumunu yapıyor. Wells Fargo yetkilisi Charles Scharf ise bankanın “küresel ağı kapsamında yapılan sınır ötesi işlemlerin kayıtlarını tamamlamak için” blok zinciri kullanan bir pilot proje açıklamaya hazırlandığını söyledi. Wells Fargo’nun şimdilik kripto para dünyasındaki adımlarının bununla sınırlı olduğunu belirten Scharf, tanımı belirlenemeyen kripto paraları yakından takip ettiklerini ekledi.

BİTCOİN’DE OYNAKLIK ZİRVEDE, 15 BİN DOLARA İNEBİLİR

Gün aşırı yeni düzenlemelerin açıklandığı ve sosyal medya spekülasyonlarının sürdüğü kripto paralarda volatilitenin güçlendiğini daha önce yazmıştık. Açıklanan yeni veriler de volatilitenin devam edeceğine işaret ediyor ve hatta, uzmanların Bitcoin’e yönelik fiyat beklentileri 15 bin dolar ila 500 bin dolar arasında değişiyor. ByBt. com ve Skew verileri, Bitcoin’in 30 günlük volatilitesinin dün itibariyle rekor düzeye ulaştığını gösteriyor. Bu da piyasanın belirleyici coininde ileriki dönemde yukarı veya aşağı yönlü daha yüksek dalgalanmaların olacağı anlamına geliyor. Piyasanın en yüksek hacimli ikinci kripto parası Ether’de ise 30 günlük volatilite 2017 rekoruna yaklaşmış durumda. Bu volatilitenin arkasında Bitcoin ve Ether başta olmak üzere piyasada görülen düşüşlerin yatırımcılar için iyi bir fırsat olduğu yorumları yapılıyor.

Bitcoin ve Ether, rekorlarının ardından görülen dip fiyatlardan sırasıyla yüzde 36,12 ve yüzde 68,52 toparlanırken, Ark Investment Management CEO’su Cathie Wood, Bitcoin’in geçen haftaki düşüşün ardından 500 bin dolara ulaşabileceği görüşünü yineledi ve şu an Bitcoin almak için “harika bir zaman” olduğunu söyledi. Fakat Wood’un aksine BiotechValley analistlerine göre Bitcoin’de riskler artıyor. Bitcoin’in ABD enflasyon verisi sonrası yüzde 4,2 kayıp yaşadığını belirten analistler, Bitcoin’in daha da düşebileceğini ve 15 bin ila 16 bin dolar düzeyine çakılabileceğini öngörüyor. Bu vahşi volatilitenin sonu henüz gelmedi fakat Bitcoin ve Ether’de toparlanmalar sürüyor. Bitcoin haftalık yüzde 9,06 artışla dün TSİ 15:48’de 40,128 dolarla 40 bin dolar destek düzeyini aştı. Ether ise haftalık yüzde 17,49 yükselişle 2,856 dolardan işlem gördü.