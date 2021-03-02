Boruları önce döşediler, sonra kaldırdılar: Zarar 1 milyon TL'nin üzerinde

02 Mart 2021 Salı, 14:05

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Karaca, 36 bin dekarlık sulanabilir tarım arazilerinin her yıl sulandığı Bereket Ana Sulama Kanalı’nın yer aldığı, Denizli-Aydın otobanının Kacadere-Yeniköy hattında, otoyol nedeniyle tarlaları susuz kalacak bölgeye giderek inceleme yaptı.

CHP’li Gülizar Biçer Karaca, iktidarın yanlış projelerini, “köylüyü susuz bırakacak beceriksizlik örneği” ve “kamuyu bir kez daha zarara uğratma bedelini halka ödetme” olarak nitelendirerek şunları söyledi:

“Aydın-Denizli otoban inşaatı nedeniyle ana sulama kanalının geçtiği bölge, devasa toprak yığınlarıyla kapatılmış durumda. Önce yapılması gereken, battı-çıktı ile kanalın su akışının sağlanması köprü yapılarak otoban inşaatının devam etmesiydi. Kocadere köyünde basınçlı su sistemindeki yanlış boru döşenmesi sebebiyle borular sökülüp yaklaşık 1 milyon TL kamu zararına neden olan DSİ ve otoban inşaatını yapan firma, bu kez de Mart sonunda 36 bin dekarlık arazinin sulanacağı bu kanalı kapatmış durumda. Kanalın tekrar açılması, 36 bin dekarlık tarım arazilerine su verilemeyecek gibi görünüyor. 15-20 gün sonra meyve bahçelerinin, hububatların sulanma zamanı gelecek. Yanlış proje, yanlış inşaat maliyetiyle su geçişi sağlanamayacağından buradaki tarla sahiplerinin ürünleri yanma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Otobandan günlük 20 bin araç geçmezse kilometre başına 5.2 Euro alacaklar. Geçme ihtimali ise hiç yok.”

“PLANSIZ MALİYETİ VE YAPI ANLAYIŞIYLA MAALESEF SUSUZ KALACAK”

Bahar ve sulama mevsiminde, kanalın kapalı olmasının vatandaşları susuz bırakacağını belirten Gülizar Biçer Karaca şunları söyledi:

“Beceriksizlik, liyakatsizlik, başarısızlık bedelini, vergilerini alın teriyle ödeyen halk çekecek. Bir süre sonra bu kanalı açmaya geldiklerinde toprak yığınlarını kaldıracaklar, önceden yapılması gereken sulama köprüsü yapılacak tekrar otoban için üzerine toprakla kapatılarak yeniden kamu zararı yaratılacak. AKP’nin yaptığı milletin cebindekine göz dikmiş siyaset anlayışı... Hem DSİ’ye hem de iktidara sesleniyorum: Yaptığınız her işin bedelini vergi veren vatandaşlar ödüyor. Önümüzde bahar ve sulama mevsimi var, kanal kapalı, sulama için su kullanan vatandaşlarımızı, beceriksiz, plansız programsız bir maliyet ve yapı anlayışıyla maalesef susuz kalacak. Tarlalarına su gitmemesinin bedelini kimler ödeyecek? Kamulaştırma bedellerini dahi hak sahiplerine ödemeyen DSİ, bu kanaldan dolayı yanacak tarlaların bedelini ödeyebilecek mi?"

“ZARAR 1 MİLYON TL”

Gülizar Biçer Karaca, aynı konuyu 19 Kasım 2020 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda da gündeme getirmiş, hükümeti uyarmıştı. Ulaştırma Bakanı’na 1 milyon TL’lik kamu zararını soran Karaca şöyle konuşmuştu:

“Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi'ne basınçlı boru sistemli 300 metrelik bir su borusu döşendi. Köylü vatandaşlar dediler ki: ‘Buradan otoban geçecek, bunu döşemeyin. ’ Döşeyen şirket, ‘Hayır, buradan otoban falan geçmiyor’ dedi. Döşediler ve gelen bilgiye göre oradan otoban geçeceği ve 300 metre döşenen boru hattının sökülmeye başlandığı ifade edildi ve kamunun zararı da 1 milyon liranın üzerinde. İki Bakanlık arasındaki mesafe çok mu uzun? Yoksa iki Bakanlık arasında telefon hatlarında bir sorun mu var ki vatandaşlarımızın otoban geçeceğini bildiği bu güzergâhta Tarım ve Orman Bakanlığının yetkilileri otoban geçeceğini inkâr ederek kamuyu 1 milyon lira zarara uğratmıştır.”