Boşandığı kocasını öldürüp, ikiye böldüğü cesedini yaktı
Isparta'nın Senirkent ilçesinde yaşayan E.G. (40) adlı kadın, bir süre önce boşandığı eşi Ramazan Yılmaz'ı (45) bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada tüfekle vurarak öldürüp, cesedini parçalayıp yaktığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Isparta'nın Akkeçili köyünde yaşanan olayda E.G. ile bir süre önce boşandığı eşi Ramazan Yılmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
İddiaya göre tartışma sırasında E.G., eski eşini av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gelen ekipler, Ramazan Yılmaz'ın iki parçaya ayrılmış ve yakılmış cesediyle karşılaştı.
E.G. gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı
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