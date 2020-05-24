Bostancıbaşı defterlerindeki İstanbul
Araştırmacı ve yazar Ahmet Can Uysal, “1793 ve 1802 yıllarında İstanbul Kıyıları adlı kitabıyla Boğaziçi’nin imar tarihinin izini süren önemli bir çalışmaya imza atıyor.
Bostancı
Ocağı, Saray’ın muhafızları olup asayiş ve güvenliği sağlarlar. Padişah
Haliç’te ya da Boğaz’da sandalla gezintiye çıktığında ona eşlik ederler.
18.
yüzyılın sonu 19. yüzyılın başına doğru Boğaziçi’nde yerleşim o derece artıyor
ki o dönemde padişah olan III. Selim ve II. Mahmud’un dikkatini bu gezintiler
sırasında Boğaziçi’ndeki yapılar çekiyor. Ve Bostancı Ağa’ya: “Şu kimin
hânesidir?..” gibi sorular soruyor. Bostancıbaşı da: “Falan kullarının hânesi”
diyerek padişahı bilgilendiriyor.
YALI,
HANE, CAMİ, ÇEŞME VE BOŞ ARSALAR…
İşte
bu soruları yanlış cevaplamamak için Bostancıbaşı bir defter düzenler.
Böylelikle Tophane’den başlayan yolculukta Rumeli Kavağına, Üsküdar’dan
başlayan yolculukta Anadolu Kavağına kadar süren yolculuk sırasında görülen
yalı, hane, cami, çeşme ve boş arsaların kaydı tutulur.
Bu
çalışma, o dönemde İstanbul ve çevresindeki maddi kültür verilerinin saptaması
için yapılmış biricik çalışmadır. Yazar, Boğaziçi yalılarını Bostancıbaşı
defterlerinden hareketle saptamaya çalışmış.
Kitapta
dokuz yalının hikâyesi ayrıntılı olarak işlenmiştir. Bunlar arasında Esma
Sultan, Hidiv İsmail Paşa, Sadullah Paşa yalılarını, Mediha Sultan Sahil
Sarayını, Kıbrıslı Yalısı’nı sayabiliriz.
İLK
DEFTER KAYDININ TARİHİ 1793
İlk
defter kaydının tarihi 1793’tür. Defterlerin çevirisini ilk olarak 1952’de
Reşat Ekrem Koçu yapmıştır. İkinci yayın Cahit Kayra ve Erol Üyepazarcıklı’nın
1992’de çıkardıkları “II. Mahmut’un İstanbul’u” adlı kitaptır. 2013’te
Keçecizade ailesine ait nüshayı Murat Bardakçı “III. Selim Dönemine Ait Bir
Bostancıbaşı Defteri” adıyla kitaplaştırmıştır.
Ahmet
Can Uysal’ın çevirmiş olduğu defter, bu alandaki son çeviridir. Uysal’ın
yaptığı çalışma bu defterlerin günümüz Türkçesine çevrilmesi ile birlikte Boğaziçi’nin
her semtinin kısa bir tarihsel anlatısıdır.
Yazar,
her Boğaziçi semti için defterlere bakarak Müslümanlara ve Gayrimüslimlere ait
yapıları sayısal karşılıkları ile anlatmıştır.
Boğaziçi
semtlerini “Haliç Semtleri, Rumeli Yakası, Anadolu Yakası” adlı üç bölüme
tayıran Uysal; Eminönü’nden, Eyüp’e, Kasımpaşa’ya, Tophane ve Beşiktaş’tan
Sarıyer’e; Anadolu yakasında Üsküdar’dan Beykoz’a kadar bütün Boğaziçi
semtlerini ayrı başlıklar halinde mimari yapılar bakımından değerlendirmiştir.
Kitabın
sonuna eklenen harita ve görsel malzeme ise kitabı ayrıca zenginleştirmiştir.
Uysal, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde ve Millet Yazma Eserler
Kütüphanesi’nde bulunan nüshaları yayınlamış.
Sonuç
kısmında yine konuyu özetleyip İstanbul Boğaziçi’ndeki yerleşim haritalarını ve
tıpkıbasımlarını veriyor. Böylelikle İstanbul’un bir dönemine ışık tutan önemli
bir çalışmaya imza atmış oluyor.
1793 ve 1802 yıllarında İstanbul Kıyıları / Ahmet Can Uysal / Hoşgörü Yayınları / 300 s.
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