BOTAŞ, Merkez Bankası'ndan 604 milyon dolar döviz satın aldı

BOTAŞ, Eylül ayında Merkez Bankası'ndan 604 milyon dolar döviz satın aldı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2020 Cuma, 11:06
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Merkez Bankası verilerine göre, Merkez Bankası'nın piyasaya girerek doları artırmaması için 2020 yılı Eylül ayında tamamının BOTAŞ'a olduğu tahmin edilen enerji ithalatçısı KİT'lere döviz satışı 604 milyon dolar oldu. 



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