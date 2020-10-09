BOTAŞ, Merkez Bankası'ndan 604 milyon dolar döviz satın aldı
BOTAŞ, Eylül ayında Merkez Bankası'ndan 604 milyon dolar döviz satın aldı.
Merkez Bankası verilerine göre, Merkez Bankası'nın piyasaya girerek doları artırmaması için 2020 yılı Eylül ayında tamamının BOTAŞ'a olduğu tahmin edilen enerji ithalatçısı KİT'lere döviz satışı 604 milyon dolar oldu.
En Çok Okunan Haberler
- Yalçın'ın tehdit ettiği Çilingiroğlu'ndan açıklama
- Kadrosu başka hastaneye gönderilmiş
- MEB yüz yüze eğitimin işleyişini açıkladı
- Emekli maaşlarında risk
- Emekli maaşı ve sağlık harcamaları karşılanamayabilir
- Belediye başkanı da yakalandı
- Ne kadar para kaybettiğinize inanamayacaksınız
- 'Hermes çanta' davası: Anlayana gerekçe açık!
- ‘Sen istiyor duj? Verecek 100 dolar!’
- İmza vermeyene taşra tehdidi
Video Haberler
- Dolar 7,94'ü gördü vatandaş sordu: #NeredesinYigitBulut
- Saadet Partisi'nden dolar videosu
- Sarıbal'dan Erdoğan ve Soylu'ya tepki
- Arkadaşını öldürdüğünü SMS ile bildirdi
- Tekirdağ’daki hortum anı böyle görüntülendi
- Sokak köpeklerinden kaçarken canından oldu
- Akdeniz fokundan ibretlik ‘çöp tepkisi’
- Ermenistan Başbakanı neye uğradığına şaşırdı!
- Kadıköy'de hareketli anlar! Linçten polis kurtardı
- Köpek balığı ile burun buruna geldi! Korku dolu anlar
En Çok Okunan Haberler
- Yalçın'ın tehdit ettiği Çilingiroğlu'ndan açıklama
- Kadrosu başka hastaneye gönderilmiş
- MEB yüz yüze eğitimin işleyişini açıkladı
- Emekli maaşlarında risk
- Emekli maaşı ve sağlık harcamaları karşılanamayabilir
- Belediye başkanı da yakalandı
- Ne kadar para kaybettiğinize inanamayacaksınız
- 'Hermes çanta' davası: Anlayana gerekçe açık!
- ‘Sen istiyor duj? Verecek 100 dolar!’
- İmza vermeyene taşra tehdidi