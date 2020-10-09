BOTAŞ, Merkez Bankası'ndan 604 milyon dolar döviz satın aldı

09 Ekim 2020 Cuma, 11:06

Merkez Bankası verilerine göre, Merkez Bankası'nın piyasaya girerek doları artırmaması için 2020 yılı Eylül ayında tamamının BOTAŞ'a olduğu tahmin edilen enerji ithalatçısı KİT'lere döviz satışı 604 milyon dolar oldu.



