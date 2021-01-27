Botticelli’nin ‘Young Man Holding a Roundel’ adlı tablosu mezata çıkacak
İtalyan ressam Sandro Botticelli’nin “Young Man Holding a Roundel” adlı eseri mezata çıkacak. Tablonun 80 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.
New York’taki Sotheby’s müzayede evi, önümüzdeki günlerde asıl adı Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi olan, ama daha çok Sandro Botticelli ya da Il Botticello lakabıyla bilinen İtalyan ressamın, “Young Man Holding a Roundel”adlı tablosunu mezata çıkaracağını duyurdu.
NTV’nin The Art Newspaper’dan aktardığı habere göre, müzayede evi yetkilileri, Botticelli’nin 1480 yılında yaptığı bu tablonun 80 milyon dolara alıcı bulacağını tahmin ettiklerini belirtti.
Botticelli’nin 2013 yılında “Rockefeller Madonna” adlı eseri 10.4 milyon dolara satılmıştı.
“Young Man Holding a Roundel” 28 Ocak’ta mezata çıkacak.
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