Boy, kilo, yakın arabayı da biliyorlar! İşte hakkımızda en çok bilgi toplayan şirketler

23 Ocak 2021 Cumartesi, 16:05

WhatsApp’ı silsek mi? Silmesek mi? Telegram, Signal ve BiP’i mi indirsem... 4 Ocak’tan bu yana WhatsApp kullanıcılarının gündemini bu sorular oluşturdu.

Anlık mesajlaşma platformlarda paylaştıklarımızın, paylaştığımız kişilerle aramızda kalıp kalmadığı kritik önemde. Bunun için “uçtan uca şifreleme” denilen bir teknoloji kullanılıyor. Mesajı gönderen cihaz tarafından, yalnızca alıcı cihazda çözülebilecek şekilde şifrelenmesi yöntemi olan bu teknolojide, mesaj, göndericiden alıcıya şifrelenmiş biçimde gidiyor. WhatsApp, Telegram, Signal ve BiP’te bu teknoloji temel olarak var.

WhatsApp’ın yaptığı sözleşme değişikliğiyle kullanıcılara “Ya 8 Şubat’a kadar kabul edin, ya da silin” çıkışı tüm kullanıcıları tedirgin etti. Kullanıcılar WhatsApp’ın mesajları, paylaştıkları resimlerin, anlık konum bilgilerini çatı şirketi Facebook ile paylaşılacağını düşündü. Artan tepkiler üzerine WhatsApp aslında yanlış anlaşıldığını duyurdu ve geri adım atarak “15 Mayıs’ta insanlara kademeli olarak gideceğiz” dedi.

Aslında ister anlık mesajlaşma platformları, ister sosyal medya kanalları olsun kimse tam olarak hangi verilerinin kullanıldığının farkında değil. Kullanıcılar bu uygulamaları indirirken sözleşmeleri de okumuyor.

AKRABALARI DA BİLİYORLAR

Dijital gizlilik ve güvenlik çözümleri kuruluşu Clario’nun araştırmasına göre kullanıcılar hakkında adres, boy, kilo, yakın araba, hesap dahil en çok bilgiye sahip olan şirketleri sıraladı. Facebook, araştırmaya konu olan kişisel verilerin yüzde 70.5’i toplayarak birinci sıraya yerleşiyor. İkinci sırada yine bir Facebook şirketi olan Instagram’da bu oran yüzde 59. Tinder’da yüzde 55 olan oran, Spotify’da yüzde 35, Netflix’te yüzde 26, Twitter’da ise yüzde 20. WhatsApp bu alanda yüzde 11 ile en az bilgi toplayan uygulama olarak öne çıkıyor.

SÖZLEŞMELERİ OKUYUN

Bilgi güvenliği şirketi Kaspersky kişisel verilerini korumak isteyen mobil cihaz kullanıcılarına şunları öneriyor:

* Mümkün olduğunca, kullanıcı sözleşmelerini okuyun. Uygulamanın geliştiricisinin, kullanıcının kişisel verilerini üçüncü taraflarla paylaşabilecekleri konusunda açıkça uyardığı maddeler olup olmadığını kontrol edin

* İndirilen uygulamaların hangi izinleri talep ettiği konusunda dikkatli olun.

HAFTANIN YENİSİ

SAMSUNG’UN YENİ AMİRAL GEMİSİ

Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S21 Ultra ile birlikte yeni akıllı telefonları Galaxy S21 ve Galaxy S21+ tanıtıldı. Türkiye’de de ön siparişe açılan Galaxy S21 serisinde fiyatlar 10 bin TL’den başlayıp, 16 bin 499 TL’ye kadar çıkıyor.

5G desteği ile gelen Galaxy S21 serisinin en büyük üyesi olan Galaxy S21 Ultra, 6.8 inçlik Dinamik AMOLED 2X ekranla geliyor. Galaxy S21 Ultra’nın dörtlü arka kamerasında bulunan geliştirilmiş 108 MP profesyonel düzey sensörle 64 kat daha zengin renk verisine sahip 12 bit HDR fotoğraflar çekilebiliyor. Galaxy S21 serisinin dikkat çeken bir diğer özelliği ise kutusundan şarj adaptörünün çıkmaması. Galaxy S Serisi cihazlarda bir ilk olarak Note Serisi’ndeki S Pen deneyimi, Wacom teknolojisiyle Galaxy S21 Ultra’ya da geliyor. Galaxy S21 Ultra, 29 Ocak 2021 itibarıyla satışa sunulacak. Galaxy S21 Ultra’nın Türkiye fiyatı 128 GB’lik Galaxy S21 Ultra için 15 bin 999 TL ve 256 GB’lik Galaxy S21 Ultra için ise 16 bin 499 TL olacak.