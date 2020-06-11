Boyaya karşı alerjisi yeni bir tarz yarattı

11 Haziran 2020 Perşembe, 14:22

Dünyadaki kaynakların fazlaca tüketildiği, üretim ve tüketim dengesinin bozulup çeşitli sağlık, çevresel, ekonomik sorunların arttığı günümüzde her iş kolunda olduğu gibi sanat da evriliyor ve bilinçli sanatçılar sayesinde toplumlarda farkındalık oluşumu hızlanıyor. Neslihan Yetişkin uzun yıllar resim ve tasarım alanında eserler üretip, farklı boya malzemelerini kullanarak kendini ifade eden bir sanatçı iken, bir gün yaşadığı alerji kökenli sağlık sorunu sebebiyle eko sanata yönelme kararı aldı.



HİKAYE BOYA ALERJİSİ İLE BAŞLADI

Yağlıboya ve akrilik boya kullanarak resim yaptığı süreçte hava yolları tıkanan ve uzun yıllar tedavi gören Neslihan Yetişkin’e doktorunun resim yapmayı bırakması gerektiğini söylemesi üzerine, kendisi kimyasal olmayan malzemeleri kullanarak ve kendi boyalarını yaparak sanatına devam etme kararı aldı. Böylece kahve, kumaşlar, eko sanat ürünleri, kök boyalar ve farklı materyalleri bir arada kullanarak sıradışı eserler tasarlamaya başladı.

Yapay olan her şeye karşı çıkan doğası gereği önce ilham aldığı düşünce ve yaklaşımları sonra da kullandığı materyalleri değiştiren Neslihan Yetişkin, artık çok daha özgün eserler tasarlıyor. Doğaya duyarlı, tüketerek değil dönüştürerek; varlık içerisinde yokluk, yokluk içerisindeki varlığı görerek resim yapmaya devam ediyor.

Yetişkin yaptığı resimler ve tasarımlar ile çeşitli sanat galerilerinde sergiler açtı. Galeriler, iş dünyasından çeşitli kurumlar, sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler geliştirmeye devam ediyor. Eserleri ve hakkında detaylı bilgi almak için: www.neslihanyetiskin.com adresini ziyaret edebilirsiniz.



