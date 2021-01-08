Boynuzlu adam NBC’ye konuştu: “Bu bir galibiyet”

08 Ocak 2021 Cuma, 12:30

ABD’de Kongre’nin Donald Trump destekçileri tarafından basılmasında görüntüleriyle dikkat çeken Jake Angeli, NBC'ye konuştu. Kongre baskınının düzenleyicilerinden olduğu öne sürülen, 33 yaşındaki Angeli, gerçekleştirdikleri baskının “bir galibiyet” olduğunu düşündüğünü belirtti.

QAnon isimli sağcı komplo teorisi grubunun üyesi olan Angeli açıklamasını, “Bizim sahip olduğumuz bir grup hainin, Kongre’de gaz maskelerini takması ve yeraltı sığınağına çekilmesi gerçeğinin, bir galibiyet olduğunu düşünüyorum” ifadeleriyle sürdürdü. Angeli NBC’ye verdiği demecinde:

“Ama yaşanan senaryo işimizi zorlaştırdı çünkü şimdi insanların kimliklerini tespit etmeye ve onları suçlamaya ardından tutuklamalarını gerçekleştirmeye çalıştıkları bir süreçten geçmek zorundayız” dedi.

DONALD TRUMP “SİZİ SEVİYORUZ”

Birçok saldırganın binadan ayrılmasına izin verilmesi tartışma yaratmış, FBI ise konu hakkında inceleme başlattığını açıklamıştı. Yaşananlara ilişkin FBI, resmi hesabından yaptığı açıklamada: “FBI, Washington DC'de aktif olarak şiddeti kışkırtan kişilerin tespit edilmesine yardımcı olacak bilgiler aranıyor. İsyan ve şiddeti içeren ipuçlar ve dijital medyada yayınlanan her türlü paylaşım delil kabul ediyor” ifadeleri kullanılmıştı.

Donald Trump ise yaptığı açıklamada, Kongre binasını basanlar hakkında “Sizi seviyoruz. Çok özelsiniz. Ne olduğunu gördünüz” açıklamasında bulunmuştu.