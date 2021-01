ABD Kongre Binası'na saldıran boynuzlu adam kim?

Aktör ve seslendirme sanatçısı olan ve aynı zamanda QAnon Shaman adıyla da anılan maskot görünümlü kişinin gerçek adı Jake Angeli.

32 yaşındaki Arizonalı Angeli, radikal bir Trump destekçisi. Ayrıca Trump mitingleri ve protestolarından da tanıdık bir yüz.

QAnon adlı komplocu hareketi, Donald Trump'ın hükümette, iş dünyasında ve medyada bir gün tutuklanıp idam edilecek olan elit Şeytan'a tapan sübyancılara karşı gizli bir savaşta olduğuna inanıyor.

Bazı Cumhuriyetçiler yanlış bir şekilde protestocuların ve özellikle de Angeli'nin aşırı sol grup Antifa'nın üyeleri olduğunu iddia etti.

Düzenli olarak protestolara katılan Angeli, geçtiğimiz yıl ABD merkezli haber kuruluşu Arizona Central'e medyayı Trump'ı eleştirmek ve koronavirüsün tehlikelerini şişirmekle suçlayan bir demeç vermişti.

Angeli, söz konusu röportajda şunları kaydetti:

ABD başkanının yaşadığı şeyleri gören iyi vatansever Amerikalılar olduğunu bilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ve ayağa kalkıp 'Hey adamım, neler yaşadığını anlıyorum ve seni selamlıyorum, işini yaptığın için teşekkürler' demek istiyorum."

“You’re on the wrong side of history.”



“You’re on the wrong side of patriotism - you’re like communists,” says a group of @realDonaldTrump supporters toward myself and other journalists here. @azcentral pic.twitter.com/Fy2nb7maf5