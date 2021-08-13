"Bozkurt'a gitmek için İstanbul'dan gelen gönüllüler Erdoğan için bekletildi"

13 Ağustos 2021 Cuma, 14:17

Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde can pazarı yaşanıyor. İlk belirlemelere göre 25 kişinin yaşamını yitirdiği Bozkurt'ta geride kalan yurttaşlara yardımlar sağlanmaya çalışılıyor.

AFAD koordinasyonunda ilçeye yönlendirilen gönüllüler, iddiaya göre Erdoğan'ın programı gerekçe gösterilerek bekletildi. Bekletilen gönüllüler daha sonra evlerine gönderiliyor.

CHP'li Baltacı, sosyal medyadan görüntüleri paylaşarak, "Bozkurt’ta insanlar kurtarılmayı beklerken Erdoğan’ın programı gerekçe gösterilerek İstanbul’dan gelen ekipler yolda bekletiliyor, AFAD İl Müdürlüğü önünde bekleyen gönüllüler evlerine gönderiliyor" dedi.

Söz konusu skandala CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da sert sözlerle tepki gösterdi. Özkoç mesajında, "Bu kadar olmaz... Şu zor günümüzde bari yapmayın... Bozkurt yardım bekliyor!" dedi.