Sel alanı afet bölgesi ilan edildi! Erdoğan açıkladı

13 Ağustos 2021 Cuma, 14:14

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da etkili olan sel felaketinden gelen görüntüler Türkiye'yi sarstı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Genel hayata etkili afet bölgesi ilan ediyoruz" açıklaması yaptı.

Erdoğan, "4 bin 760 personel, 19 helikopter, 1 İHA, 66 ambulans, 41 UMKE, 630 hizmet aracı, 437 iş makinası ve pek çok araç gereç sahada faaliyet gösteriyor" açıklaması yaptı.

"Zararların telafisi için de çalışmalara başladık" diyen Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

ACİL TEDBİRLER

Ulaşım aksayan yerler için alternatif güzergahlar üzerinde şu anda karayollarımız çalışıyor. Elektrik kesintisi yaşanan yerlere enerji akışı sağlamak için çalışmalar sürüyor. Su kesintisi yaşanan yerlerdeki altyapı onarım çalışmaları da başlatıldı. Haberleşmenin kesintisiz sürmesi için gereken mobil istasyonlar, ihtiyaç duyulan yerlere gönderilmiştir. Kredi desteğinden, vergi ertelemelerine kadar tüm acil tedbirleri devreye almış durumdayız

KASTAMONU, BARTIN VE SİNOP AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Bu arada diğer afet bölgelerinde de ifade ettiğim gibi genel hayata etkili afet bölgesi olarak burayı da ilan ediyoruz. Bakıyorum ki bazı kanallarda siyasetle yakından uzaktan ilgisi olmayan tipler çıkıyor. Bütün afetlerin neyi nasıl götürdüğünden haberi olmayanlar çıkıyor, ileri geri konuşuyor. Biz işimize bakacağız. Ama onlar hala gelip Erdoğan’a ben nasıl vurayım da ona bir yerden yara. Dertle bu. Yara veremezsiniz.