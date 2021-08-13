BOZKURT'TA SON DURUM | Kastamonu Bozkurt'ta mucize kurtuluş
Son dakika gelişmesi... Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Son dakika gelişmesi... Şiddetli yağışlar sonrası büyük bir felaketin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kastamonu ve Sinop'ta can kaybı 27'ye yükseldi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığının Muharebe Arama ve Kurtarma (MAK) timi, görev aldığı çalışmada bir çocuğu enkazdan çıkardı.
EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Ezine Deresi'nin 10 Ağustos'ta taşması sonucu ilçe merkezine sürüklenen toprak, kum, ağaç ve kaya parçalarının kaldırılması için ekipler çalışma yürütüyor.
Çalışmalar, Kastamonu'nun yanı sıra çevre illerden gönderilen iş makineleri yardımıyla sürüyor.
Caddede biriken ve iş yerlerine dolan hafriyatın kaldırılması için çaba gösteren ekipler, çamurdan arındırma çalışmalarına devam ediyor. Bazı dükkanların sahipleri de çalışmalara destek veriyor.
Selin yol açtığı tahribat dolayısıyla elektrik ve su kesintisi yaşanan ilçe merkezine en kısa sürede enerji ve su verilmesi planlanıyor.
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