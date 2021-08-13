Kastamonu Bozkurt'ta durum vahim! Engin Altay: "AFAD'a 329 kayıp başvurusu yapıldığı bilgisi bana verildi"

13 Ağustos 2021 Cuma, 15:43

Son dakika gelişmesi... Batı Karadeniz sel felaketini yaşıyor. Kastamonu, Sinop ve Bartın'da durum vahim. Selin vurduğu Bozkurt ilçesinde açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili, son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.





"Tablo size yansıtıldığından çok vahim durumda" diyen Engin Altay, "Yerinde görmüş ve yaşamış biri olarak söylüyorum; tablo vahim!" ifadelerini kullandı. Hükümetin, ölenlerle ilgili olarak net bilgi vermemesini doğru bulmadığını söyleyen CHP'li Altay, "Panik havası olmasın şüphesiz ama burada onlarca yakınını arayan insana ben rastladım. AFAD'a 329 kayıp başvurusu yapıldığı bilgisi bana verildi ve bu kayıpların hepsi sel anında kayıp. Sahillerden cesetler toplanıyor bunu Türkiye'nin bilmesi lazım" diye konuştu.

"CESETLER SOĞUK HAVA DEPOSUNDA TOPLANIYOR"

"İnebolu'da bir fabrikanın soğuk hava deposunda cesetler tanı konulana kadar oraya toplanıyor" bilgisini veren Engin Altay, "Şu anda Sinop Ayancık'ta da ben çok net biliyorum 7 ölü var. Burada ölü sayısının çok olacağını maalesef öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.