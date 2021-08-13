Sinop Ayancık'ta panik anları! 'Çöküyor, köprüyü boşaltın'

Sel felaketinin vurduğu Sinop'un Ayancık ilçesinde yurttaşların insan zinciri oluşturduğu sırada köprüde çökme tehlikesi yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2021 Cuma, 16:41
Sinop Ayancık'ta panik anları! 'Çöküyor, köprüyü boşaltın'
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Sinop Ayancık'ta 2 kişinin yaşamını yitirdiği, altyapı ve üstyapıda hasarların oluştuğu sel felaketinin ardından ilçede bulunan 2 köprü, hasar gördü.

İlçenin iki yakasına ulaşımın sağlandığı hasarlı köprünün üzerinde erzak yardımları için yaklaşık 200 metrelik insan zinciri oluşturuldu.

Köprü üzerinde su ve yiyecek yardımları elden ele uzatılarak, halka ulaştırıldı.

Yardım yapıldığı sırada kısa süreli sarsıntı meydana gelince köprü panik anları yaşandı. Yurttaşlar köprünün üzerinden panikle ayrılırken; köprü, daha sonra kontrollü olarak tekrar yaya trafiğine açıldı.


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