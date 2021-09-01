Bozkurt'ta yüz yüze eğitimin tarihi belli oldu
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yüz yüze eğitim 20 Eylül'de başlayacak.
Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Vali Avni Çakır başkanlığında toplandığı ifade edildi.
İŞ MAKİNESİ YOĞUNLUĞU SÜRECEK
Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinin ardından temizlik ve hafriyat çalışmalarının devam etmesi, ayrıca selden etkilenen binaların yıkım kararının verilmesi nedeniyle cadde ve sokaklarda iş makinelerinin yoğunluğunun sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
UZAKTAN EĞİTİM AÇIKLAMASI
Bozkurt ilçemizde 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren tüm kademelerde başlanılması planlanan yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerine oluşması muhtemel risklerden dolayı 20 Eylül 2021 tarihinde başlanılmasına, bu tarihe kadar eğitim-öğretim faaliyetleri ile öğretmenlerin mesleki çalışmalarının uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine karar verilmiştir.
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