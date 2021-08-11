Bozlu Art Project'in sergileri uzatıldı
Bozlu Art Project'te devam eden "Hafıza Sarayları" ve "Çevren" başlıklı sergiler uzatıldı. Her iki sergi de 28 Ağstos tarihine dek Şişli'deki Mongeri Binası'nda ziyaret edilebilir.
Bozlu Art Project'te Meliha Sözeri'nin 8 Temmuz'dan beri devam eden "Çevren/Horizon" başlıklı sergisi 28 Ağustos'a dek ziyarete açık olacak. Sözeri'nin ikinci kişisel sergisi olan "Çevren" çıkış noktasını göz erimi, ufuk, yatayda olan, kayıp olan, yitirilen, ebedi olan ile insan gözünün ulaşabileceği sınırlara göre varoluştan alıyor. Eserlerinde sanatsal üretim sürecini karantina hali ve kapat(ıl)ma eylemi ile ilişkilendiren Sözeri sanat yapıtının aurasını sorgularken; kendi üretim mekânını da karantina odaları ile özdeşleştiriyor.
Küratörlüğünü Dr. Özlem İnay Erten'in üstlendiği, adını Antik Yunan ve Roma medeniyetlerinden beri kullanılan, bilginin mekânlar üzerinden görsel yolla hatırlanmasını sağlayan “Hafıza Sarayı” tekniğinden alan "Hafıza Sarayları" başlıklı karma sergi de yine 28 Ağustos'a kadar Bozlu Art Project'te izleyiciyle buluşuyor.
İtalyan asıllı mimar “Giulio Mongeri”nin yaşamı ve “Mongeri Evi”nin tarihine odaklann sergi arşivsel bilgiler eşliğinde mekân ve bellek ilişkilerini sorguluyor. Sergide, Meliha Sözeri, Server Demirtaş ve Evren Erol’un yapıtlarını “Hafıza Sarayı” kavramı etrafında bir araya getiriliyor.
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