Brendan Rodgers: 'Cengiz’in kalitesini gördük'

02 Ekim 2020 Cuma, 16:27

Premier Lig takımlarından Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, pazar günü West Ham United ile oynanacak olan maç öncesinde medyaya açıklamalarda bulunurken, yeni transferleri milli futbolcu Cengiz Ünder’in durumu hakkında da konuştu.

Ünder’in kadroda olmak için uygun bir isim olduğunu ifade eden Rodgers, "Onun kalitesini birkaç gün içerisinde gördük. Takıma adapte olması için bir süreç yaşayacak ve önümüzdeki birkaç hafta içerisinde bunu atlatacak" ifadelerini kullandı.



