Brezilya milli takımının kadın yıldızları Neymar'ı geçti!
43 yaşındaki Formiga, 7 kez olimpiyatlarda yer alan ilk kadın futbolcu olurken takım arkadaşı Marta ise üst üste 5 olimpiyatta gol atan ilk futbolcu olarak tarihe adını yazdırdı
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya'nın Çin'i 5-0 yendiği karşılaşmada forma giyen Brezilyalı oyuncular Marta Vieira da Silva ile Miraldes Maciel Mota (Formiga) tarihe geçti. 43 yaşındaki Formiga, 7 kez olimpiyatlarda yer alan ilk kadın futbolcu oldu. Karşılaşmada fileleri 2 kez havalandıran Marta ise üst üste 5 olimpiyatta gol atan ilk futbolcu olarak tarihteki yerini aldı. Brezilyalı gazeteciler maç sonrası, "Neymar'ın ününü geride bırakan kadınlar" yorumunda bulundular.
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