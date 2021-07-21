Brezilya milli takımının kadın yıldızları Neymar'ı geçti!

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 16:52

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya'nın Çin'i 5-0 yendiği karşılaşmada forma giyen Brezilyalı oyuncular Marta Vieira da Silva ile Miraldes Maciel Mota (Formiga) tarihe geçti. 43 yaşındaki Formiga, 7 kez olimpiyatlarda yer alan ilk kadın futbolcu oldu. Karşılaşmada fileleri 2 kez havalandıran Marta ise üst üste 5 olimpiyatta gol atan ilk futbolcu olarak tarihteki yerini aldı. Brezilyalı gazeteciler maç sonrası, "Neymar'ın ününü geride bırakan kadınlar" yorumunda bulundular.