Kupa Amerika finalinde Brezilya ve Arjantin karşı karşıya

2021 Kupa Amerika'da final mücadelesi, Brezilva ve Arjantin arasında oynanacak.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2021 Çarşamba, 08:22
Kupa Amerika finalinde Brezilya ve Arjantin karşı karşıya
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2021 Kupa Amerika'da (Copa America) Peru'yu 1-0 yenen Brezilya finale çıktı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada finalin adı belli oldu.

Brezilya, yarı final maçında Peru'yu 35. dakikada Lucas Paqueta'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bugün Copa Amerika yarı final ikinci mücadelesinde Arjantin penaltılarda Kolombiya'yı elemeyi başardı ve finale çıktı. 

Final 11 Temmuz'da Brezilya ve Arjantin arasında oynanacak.


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