Kupa Amerika finalinde Brezilya ve Arjantin karşı karşıya
2021 Kupa Amerika'da final mücadelesi, Brezilva ve Arjantin arasında oynanacak.
2021 Kupa Amerika'da (Copa America) Peru'yu 1-0 yenen Brezilya finale çıktı.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada finalin adı belli oldu.
Brezilya, yarı final maçında Peru'yu 35. dakikada Lucas Paqueta'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.
Bugün Copa Amerika yarı final ikinci mücadelesinde Arjantin penaltılarda Kolombiya'yı elemeyi başardı ve finale çıktı.
Final 11 Temmuz'da Brezilya ve Arjantin arasında oynanacak.
Video Haberler
- Saman balyası yüklü tır cayır cayır yandı
- Yaralı şahinleri iyileştirip özgür bıraktı
- Yamaç paraşütçüsü, kalkış sırasında düşüp kolunu kırdı
- Lastiği patlayan kamyon devrilerek alev alev yandı
- 'Yazlık Saray' yorumu: Yapılabilinir. Yani ne olacak?
- 36 yolcu taşıyordu! Korku dolu anlar
- AKP'li Ünal ile görüşmüşlerdi! Yuhalanarak kovuldular
- Bahşiş için düğün konvoyunu durduran kişiyi dövdüler
- Komşusuna kızdı! 400 bin liralık otomobili böyle çizdi
- Yavru tilkiyle arıcının dostluğu
En Çok Okunan Haberler
- Exxen'le anlaştığı öne sürülen Müge Anlı'dan açıklama
- Aşı olmayanlara ilk kötü haber geldi
- Yaşamına son veren İlyas Tetik'i üzen olay
- Akbank mobil çöktü mü? Akbank'tan açıklama geldi
- Soylu'nun istifası iddiasında Binali Yıldırım ayrıntısı
- AKP'de büyük kopuş yaşandı! Son anket sonuçları kritik
- Emniyetten kimlik genelgesi: Fotoğrafsız gidilemeyecek
- Kredi yapılandırmada yeni yönetmelik
- Diyanet, israfta tam gaz ileri
- '5 yıllık birikimim gitti' dedi, Apple'a dava açtı