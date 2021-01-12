Brezilya, Sinovac koronavirüs aşısının etkinlik oranını açıkladı

12 Ocak 2021 Salı, 20:39

Türkiye’nin de satın aldığı Çin menşeili koronavirüs aşısının, Brezilya'daki etkinlik oranının yüzde 60’ın altında olduğu açıklandı. Şirketin yerel ortağı (Butantan biyomedikal merkezi) tarafından yapılan açıklamada, Çin şirketi Sinovac tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Brezilya'da son aşama denemesinde "genel etkinlik" oranının yüzde 50,38 olduğu belirtildi. Butantan Klinik Araştırma Tıbbi Direktörü Ricardo Palacios, yeni etkinlik oranının klinik tedavi gerektirmeyen hastaları ve asemptomatik vakaları içerdiğini belirtti.

Daha önce Butantan yetkilileri tarafından aşının klinik denemelerdeki etkinlik oranı yüzde 78 olarak belirtilmişti.

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UOL HABER SİTESİ AÇIKLAMIŞTI

Brezilya'da yapılan son aşama deneylerinde yüzde 60'ın altında etkinlik gösterdiğine ilişkin, 2 kaynağa dayandırılan haber, Brezilya'da UOL isimli internet sitesinde yayımlanmıştı. Sinovac ile aşı denemeleri ve üretimi konularında işbirliği yapan Butantan biyomedikal merkezi haberi "tamamen spekülatif" olarak niteleyerek yalanlamıştı. Butantan Biyomedikal Merkezi'nin Başkanı Dimas Covas devam eden çalışmaların geçen hafta açıklanan "klinik etkinliğe" ek olarak "genel etkinlik" oranını da göstereceğini de söylemişti.

Endonezya dün ilk verilere göre aşının yüzde 65 etkinlik gösterdiğini açıklayarak acil durumlarda kullanımına onay vermişti. Türkiye'de yapılan deneylerde aşının yüzde 91.25 etkinlik oranına sahip olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: Reuters