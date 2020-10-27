Brezilya’da ilginç düğün fotoğrafı: Yangın söndürme uçağı kullandılar

27 Ekim 2020 Salı, 14:20

Brezilya’nın Sorriso bölgesinde fotoğrafçılık yapan Wellinton Barbosa, Priscila Serraglio ve Alisson Picinin çiftinin düğün fotoğrafı çekimi sırasında yangın söndürme uçağı kullandı.

Çiftin arkasından yaklaşarak alçalan yangın söndürme uçağı, çiftin üzerine su boşalttı. Barbosa ise o sırada çiftin fotoğraflarını çekti. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.