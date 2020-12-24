Brezilyalı araştırmacılar, Çin aşısının test sonuçlarına ek süre istedi

24 Aralık 2020 Perşembe, 09:52

ABD merkezli Wall Street Journal'ın aktardığına göre, Çin merkezli Sinovac, Brezilyalı araştırmacılar, Endonezya ve Türkiye’deki Sinovac aşısının deneme sonuçlarını, toplu olarak karşılaştırabilmek için 15 gün ek süre istedi.

CoronaVac'ın üçüncü aşama denemelerini tamamlayan ilk ülke olan Brezilya'nın, aşının etkinlik oranını Çarşamba günü açıklaması bekleniyordu.

Ancak, São Paulo'da CoronaVac'ı test eden araştırma merkezi Brezilya Butantan Enstitüsü, Sinovac'ın Endonezya ve Türkiye'de test süreçlerinin devam etmesi nedeniyle, verileri ortak bir şekilde analiz etmek için 15 gün daha istediğini söyledi.

"GECİKMENİN AŞININ ETKİNLİK ORANI İLE İLGİSİ YOK"

Burantan Enstitüsü’nün Direktörü Dimas Covas, “Sonuçların gecikmesinin aşının etkinlik oranıyla bir ilgisi yok. Aynı aşı için üç farklı etkinlik sonucu çıkamaz” ifadesini kullandı.

Butantan Enstitüsü yetkilileri, Sinovac ile evrak işlemlerinden doğan yükümlülüklerini gerekçe göstererek 13 bin gönüllünün katıldığı denemenin etkinlik oranını açıklamayı reddettiler. Ancak aşının, Brezilya’da acil kullanım onayı için gereken yüzde 50 etkinlik oranını aştığını belirttiler.

Brezilya'nın erteleme talebinin ardından Sinovac, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.



