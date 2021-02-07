Brıtısh ​Internatıonal School 26 yıldan beri eğitimini sürdürüyor

07 Şubat 2021 Pazar, 00:42

3 yaşından itibaren Türk öğrencilere, Türk ve İngiliz Ulusal müfredatları referans alınarak hazırlanmış karma bir akademik programı sunuyor. Okul 2021-2022 eğitim öğretim yılında kapılarını 6. Sınıf öğrencilerine de açmaya hazırlanıyor.

British International School Istanbul’un Yönetim Kurulu üyesi Ünsal Abuşoğlu, yeni akademik yılın kayıt dönemi hakkında detayları aktardı:

“Emin adımlarla, eğitim kalitemizin üzerine her yıl daha fazlasını koyarak ilerlediğimiz bu yolda koronavirüs salgının sonucu olan uzaktan öğrenim sürecini de başarıyla sürdürmekteyiz. Dileğimiz en yakın zamanda tüm öğrencilerimize ve mesafelerin gerekmediği okul günlerimize yeniden kavuşmak.

Bu yıl okul tanım günümüzü 27 Şubat 2021 Cumartesi günü, dijital platformda online şekilde gerçekleştiriyor olacağız. Yeni akademik yıl için yoğun talep aldığımız bu süreçte okul tanıtım günü ve erken kayıt dönemi, aday ailelerimizin sınıf kontenjanlarından yararlanabilmeleri açısından da büyük önem taşıyor. Eğitmen kadromuzun detaylı sunumu ile gerçekleşecek okul tanıtım gününü takiben, okulumuza kayıt yaptırmak üzere başvuruda bulunan 1. sınıf aday öğrencilerine "Öğrenci Tanıma Çalışması", ara sınıflara aday öğrencilere ise "Öğrenci Tanıma Çalışması" ve "Ara Sınıflar Seviye Belirleme Sınavı" uygulanıyor olacaktır.