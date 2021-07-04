Britney Spears'ın mahkemeye ifade vermeden bir gün önce acil yardım hattını aradığı ortaya çıktı

04 Temmuz 2021 Pazar, 12:53

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Britney Spears, 13 yıllık vasilik sürecinde ilk kez açık duruşmaya çıktı ve duruşmada babasının ve vasiliğe dahil olan diğerlerinin "hapse girmesini" talep etti.



Independent Türkçe'nin The New Yorker'ın haberinden aktardığına göre, Britney Spears mahkemedeki ifadesinden bir gün önce 22 Haziran'da vasilik istismarına maruz kaldığını bildirmek için ABD'nin acil yardım hattını aradı.

Yayın kuruluşu, şarkıcıya yakın bir kişinin yanı sıra halihazırda ikamet ettiği Kaliforniya'nın Ventura County'deki kolluk kuvvetinin aramayı doğruladığını aktardı.

The New Yorker, Kaliforniya'daki acil yardım çağrıları "genellikle halkın erişimine açık" olsa da Ventura County'nin "devam eden soruşturma gerekçesiyle" Spears'ın arama kayıtlarını kapalı tuttuğunu yazdı. Ertesi gün yaklaşık 20 dakika süren ifadesinde Spears vasiliğine son vermek istediğini açıkça belirtti.

Şarkıcı şunları söyledi:

"Babam ve bu vasiliğe dahil olan herkes, buna menajerliğim de dahil... hapse girmeli. Dünyaya mutlu ve iyi olduğunu söyledim. Yalandı. Mutlu değilim, uyuyamıyorum. Çok öfkeliyim, bu delice. Ve depresyondayım."

Grammy ödüllü şarkıcı ifadesinde, kamuoyuna canlı performanslara ara verdiğini duyurmasının ardından lityum almaya zorlanması da dahil bir dizi iddiada bulundu.

39 yaşındaki Spears bir çocuk daha yapmak istediğini ancak vasilerinin rahmindeki spirali çıkarmak için doktora gitmesine izin vermediğini de öne sürdü.

Şarkıcı mahkemede şöyle dedi:

"Bana karşı birleşmişler gibi hissediyorum. Zorbalığa uğruyor gibi hissediyorum. Dışlanmış ve yalnız hissediyorum."

Spears'ın vasiliğine yeniden ilgi, şarkıcının yasal durumuyla ilgili bir dizi belgeselin, özellikle de The New York Times'ın hazırladığı Framing Britney Spears'ın ardından geldi.

Spears genç yaşta ünlü oldu ve paparaziler, tabloid gazeteler, televizyon muhabirleri 2007'de meşhur biçimde saçlarını kazıtarak kamuoyu önünde yaşadığı çöküntüye kadar şarkıcının yakasını bırakmadı.

Hayranlar yıllardır #FreeBritney (Britney'e Özgürlük) hareketini sürdürse de belgesel yapımcılarının şarkıcının koşullarını yeniden irdelemesi ve daha empati kurduran bir yolla sunmasıyla vasilik düzenlemesine son verilmesi için daha büyük bir kamuoyu baskısı ancak kısa süre önce tetiklendi.