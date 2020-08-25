BTS’ten YouTube’da rekor

Dünyaca ünlü K-pop grubu, yeni single’ı Dynamite’in klibiyle YouTube’da rekor kırdı. Daha önce sadece yarım saatte 12 milyon izleyiciye ulaşarak açılış rekoru kıran klip, ilk 24 saatte ulaştığı dinlenme oranıyla yeni bir tarihi rekora imza attı.

cumhuriyet.com.tr
25 Ağustos 2020 Salı, 02:00
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YouTube’da 24 saatte en çok izlenme rekoru 2 aydır yine Güney Koreli bir başka grup olan Blackpink’in elindeydi. Grubun How You Like That klibi 86,3 milyon kez izlenmişti.


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