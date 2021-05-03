Bu boya fiyatlarıyla Graffiti artık sokak sanatı değil sosyete sanatı

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 20:28

Graffiti yapanların en temel malzemesi olan sprey boya, 2008’de 8 liraya yakın satılırken, 2018’de 20 lirayı, 2021’de ise 45 lirayı buldu. Türkiye’de giderek artan döviz kurları ve Türk Lirası’nın değer kaybetmesi sanatçılar için de zorlu koşullar yarattı.

Türkiye sanat malzemelerine ulaşım ve malzemelerin satışında dışa bağımlı. 2018’de 1 Euro 5 TL iken bir kutu sprey boya 20 liraya satılıyordu. 3 Mayıs 2021’e gelindiğinde 1 Avro 9,96 TL olmasıyla sprey boyaların fiyatları 3 yılda iki kattan fazla arttı. Bugün 400 ml’lik sprey boya, 45 TL.

Mr. Hure lakaplı graffiti ve sokak sanatçısı, Twitter’da yaptığı paylaşımda 2008,2018 ve 2021 boya fiyatlarını karşılaştırarak “İki yıl önce Graffiti artık ülkemizde ghetto sanatından çıkıp sosyete sanatına dogru gidiyor. Sokak boyamak imkansız diye isyan ediyorduk bir de şimdiki duruma bakın” dedi.