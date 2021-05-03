Bu boya fiyatlarıyla Graffiti artık sokak sanatı değil sosyete sanatı
2008 yılında 7.50 TL’ye satılan bir kutu sprey boyanın fiyatı 2021’de 45 lirayı buldu. Graffiti sanatçıları pahalılık sebebiyle boyalara ulaşmakta zorluk yaşadıklarını belirterek, artık sokak sanatının bile lüks olduğunu dile getirdi.
Graffiti yapanların en temel malzemesi olan sprey boya, 2008’de 8 liraya yakın satılırken, 2018’de 20 lirayı, 2021’de ise 45 lirayı buldu. Türkiye’de giderek artan döviz kurları ve Türk Lirası’nın değer kaybetmesi sanatçılar için de zorlu koşullar yarattı.
Türkiye sanat malzemelerine ulaşım ve malzemelerin satışında dışa bağımlı. 2018’de 1 Euro 5 TL iken bir kutu sprey boya 20 liraya satılıyordu. 3 Mayıs 2021’e gelindiğinde 1 Avro 9,96 TL olmasıyla sprey boyaların fiyatları 3 yılda iki kattan fazla arttı. Bugün 400 ml’lik sprey boya, 45 TL.
Mr. Hure lakaplı graffiti ve sokak sanatçısı, Twitter’da yaptığı paylaşımda 2008,2018 ve 2021 boya fiyatlarını karşılaştırarak “İki yıl önce Graffiti artık ülkemizde ghetto sanatından çıkıp sosyete sanatına dogru gidiyor. Sokak boyamak imkansız diye isyan ediyorduk bir de şimdiki duruma bakın” dedi.
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