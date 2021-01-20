20 Ocak 2021 Çarşamba, 16:04

Ülkenin dört bir yanından paylaşılan sağlık emekçilerine verilen yemek görüntüleri tepki toplamıştı. Koronavirüs salgınıyla mücadele eden ve ağır şartlar altında çalışan sağlık çalışanlarına verilen yemeklerin yetersiz ve sağlıksız olması dikkat çekiyor.

Bu görüntülere bir yenisi daha eklendi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan sağlık çalışanlarına verilen yemekten sinek çıktı.

Bir doktor söz konusu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bu da dünkü hastane yemeğimiz" dedi.