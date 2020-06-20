Bu da oldu: Seyircisiz maçta sahaya şişe atıldı

20 Haziran 2020 Cumartesi, 09:43

Seyircisiz oynanan ve Başakşehir'in 2-1 kazandığı Ankaragücü maçında İstanbul ekibinin yıldızı Demba Ba'ya tribünden şişe atıldığı ortaya çıktı.

Şişenin ünlü futbolcuyu sakatladığı belirtildi.

Olayı doğrulayan Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Demba Ba’nın yerde kaldığı pozisyonun sorulması üzerine, “Demba Ba’ya pet şişe atılmış, o da ayağına gelmiş, ufak bir sakatlığa yol açmış. Kime attı herhalde onu emniyet güçleri bulacaktır. Tabi ki oyunculara karşı bu tür şeylerin yapılması doğru değil. Zaten seyircisiz oynanan maçta da bunu kim yaptığı çok daha kolay bulunacaktır. Hem üzücü hem komik bir olay” diye yanıt verdi.

